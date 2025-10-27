El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente luminoso durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se anticipa un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. La combinación de la temperatura agradable y el viento suave hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre, como paseos o deportes.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la brisa y la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre o eventos sociales.

El viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que permitirá disfrutar de un ocaso tranquilo a las 18:34.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de estos factores meteorológicos promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, el sol calentará el ambiente, haciendo que la tarde sea agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.