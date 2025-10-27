El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 y descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 5-7 km/h por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

El amanecer se producirá a las 08:02, y el ocaso será a las 18:35, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Meaño. Se recomienda llevar ropa ligera pero abrigada para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.