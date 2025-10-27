El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 18 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 73% al final del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas, pero a medida que avance la jornada, el tiempo se tornará más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y este, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. A primera hora, el viento soplará a 11 km/h desde el noreste, disminuyendo a medida que el día avanza, con ráfagas que alcanzarán hasta 17 km/h en la tarde.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un entorno natural.

El orto se producirá a las 07:59, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:31, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol. En resumen, el día de hoy en Lalín se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un tiempo primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias, lo que promete un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.