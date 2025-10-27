El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados a media mañana y suba hasta los 15 grados en la tarde, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 65% y el 51%, lo que proporcionará una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda.

El viento, que soplará principalmente del norte, tendrá una velocidad moderada que variará entre 10 y 13 km/h. A lo largo del día, se prevén rachas máximas de hasta 28 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esta brisa del norte será un alivio ante el calor del sol, haciendo que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes y visitantes de A Guarda. La ausencia de precipitaciones se complementa con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 18:36.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en A Guarda se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin la preocupación de lluvias o cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en un rango agradable, lo que permitirá disfrutar de la tarde sin necesidad de abrigarse demasiado.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 12 grados a las 00:00 horas, y alcanzando su punto máximo de 20 grados a las 13:00 horas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a 14 grados hacia las 23:00 horas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Tomiño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.