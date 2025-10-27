El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a salir y aprovechar el aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, el sol calentará el ambiente, haciendo que la tarde sea agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio del día, se tornará más confortable a medida que avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada permitirá que los habitantes de Gondomar disfruten de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento ligero será refrescante, ideal para paseos y actividades deportivas, sin causar molestias significativas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar planes al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin temor a que el tiempo les juegue una mala pasada.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave. Es una oportunidad ideal para salir, disfrutar de la belleza del entorno y participar en actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajarse en un parque. La jornada promete ser un deleite para todos los que busquen aprovechar el buen tiempo.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada, pero se espera que alcance un máximo de 18 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo permanecerá sin nubes, brindando una luminosidad ideal para quienes deseen aprovechar el día.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.