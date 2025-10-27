El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, A Estrada se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados. Este rango de temperaturas sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 44% en las horas de mayor calor. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, evitando que el calor sea agobiante. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 0% durante todo el día, hace que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Predominarán las direcciones del norte y del sur, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Este viento ligero contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, haciendo que el día sea aún más disfrutable.

Los periodos de mayor actividad del viento se registrarán entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando se alcanzarán las velocidades más altas, pero aún así se mantendrán en un rango cómodo. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá que la temperatura se mantenga agradable hasta el ocaso, que se espera a las 18:33 horas.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural, aprovechando al máximo este día de otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 21 grados , comenzando con un fresco de 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 10 grados hacia las 22:00 horas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 6 grados durante las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este ascenso gradual en la temperatura proporcionará un ambiente agradable, especialmente en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.