El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 87% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, situándose en torno al 38% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable y cálida.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Predominará el viento del noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas más suaves hacia la tarde y la noche, lo que hará que el tiempo sea más apacible para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:01, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 18:34, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo despejado. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de un paseo por el campo o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en un entorno tan bonito como el de Cuntis.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.