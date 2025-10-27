El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Catoira se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 76% a las 00:00, y descendiendo gradualmente a un 37% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente algo húmedo, la sensación térmica mejorará a medida que avance el día, haciendo que las temperaturas sean más agradables.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas más tempranas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:34, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10°C hacia la noche. La transición de la tarde a la noche será suave, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, Catoira disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea realizando actividades deportivas, paseando o simplemente relajándose al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 21 grados , comenzando con un fresco de 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 10 grados hacia las 22:00 horas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Valga se verá beneficiada por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes durante el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.