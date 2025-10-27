El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, A Cañiza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que invita a realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 18 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 61% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a un día placentero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h. Predominarán las direcciones del norte y del sur, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor del sol.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados son ideales para disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en un entorno natural.

El orto se producirá a las 07:59, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso será a las 18:33, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, A Cañiza disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, perfecto para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.