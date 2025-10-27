El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se prevén temperaturas frescas de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante no solo ayudará a mantener el ambiente fresco, sino que también será ideal para actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son condiciones perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en senderos de montaña o en el propio casco urbano.

El orto se producirá a las 08:02, brindando un hermoso amanecer que los más madrugadores podrán apreciar. Por otro lado, el ocaso se dará a las 18:35, ofreciendo una puesta de sol igualmente espectacular. En resumen, el día de hoy en Cangas se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día memorable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Moaña se verá favorecida por un tiempo despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Este incremento en la temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del fresco matutino.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.