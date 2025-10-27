El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 8 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados. Este aumento de temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 44% en las horas de la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, creará condiciones ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 14 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, en general, el viento no será un factor que afecte significativamente las actividades diarias.

El orto se producirá a las 08:02, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 18:35, ofreciendo una hermosa puesta de sol que cerrará un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, el tiempo en Cambados hoy será perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de las actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.