El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 18 a 20 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 73% al caer la noche. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas y al anochecer.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo hacia la noche.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso será a las 18:34, brindando un total de luz solar que permitirá disfrutar de un día luminoso y despejado. En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Catoira se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Moraña se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a 10 grados a las 23:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.