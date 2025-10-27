El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, el sol calentará el ambiente, haciendo que la tarde sea agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio, se tornará más confortable a medida que avance la jornada. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y disfrutar del calor del sol en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 15 km/h, lo que puede aportar una sensación de frescura, especialmente en la mañana. A medida que el día avanza, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y acogedor.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

La salida del sol se producirá a las 08:01, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 18:34, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Barro para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente luminoso durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Moraña se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a 10 grados a las 23:00 horas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.