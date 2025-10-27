El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada, pero se espera que alcance un máximo de 18 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y disminuyendo gradualmente hasta un 54% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio, se tornará más confortable a medida que avance la jornada, favoreciendo la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en las zonas costeras.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que disfrutan de paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:01, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 18:35, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de sol. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave hace de este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de Baiona.

En resumen, el tiempo de hoy en Baiona es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para explorar la costa, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a salir y aprovechar el aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, el sol calentará el ambiente, haciendo que la tarde sea agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo permanecerá sin nubes, brindando una luminosidad ideal para quienes deseen aprovechar el día.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en un rango agradable, lo que permitirá disfrutar de la tarde sin necesidad de abrigarse demasiado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.