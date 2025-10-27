El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 6 a 8 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo, alcanzando los 21 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en las horas más cálidas del día. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, creará condiciones ideales para actividades al aire libre, permitiendo a los residentes y visitantes disfrutar de un día agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 5 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y confortable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos moderados. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.