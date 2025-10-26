El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

Hoy, 26 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 11 grados entre las 03:00 y las 08:00, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo.

La humedad relativa será notablemente alta durante la madrugada, alcanzando un 80% a la 01:00 y un 82% a las 02:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 79% a las 08:00 y bajando hasta un 65% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 21 km/h durante las primeras horas del día. A partir de las 10:00, la velocidad del viento aumentará, alcanzando picos de hasta 36 km/h a las 11:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para los habitantes y visitantes de Vilanova de Arousa, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Las temperaturas irán en aumento a medida que avance la jornada, alcanzando un máximo de 18 grados a las 16:00, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

El ocaso se producirá a las 18:36, marcando el final de un día que, a pesar de las frescas temperaturas matutinas, promete ser agradable y soleado. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, hoy es un día ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades al aire libre en Vilanova de Arousa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera en Vilagarcía de Arousa un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.