El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera en Vilagarcía de Arousa un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 65% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca, especialmente en las zonas costeras. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Vilagarcía pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:01, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 18:36, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del buen tiempo. En resumen, el tiempo de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.