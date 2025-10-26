El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 46% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, el ambiente se tornará más seco y agradable conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

El orto se producirá a las 08:00, brindando a los habitantes de Vilaboa la oportunidad de comenzar el día con luz natural. Por otro lado, el ocaso se espera para las 18:35, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada con luz solar.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.