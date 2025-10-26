El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 32 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, sin la interferencia de niebla o bruma, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:33, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su claridad y ausencia de nubes. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando valores cercanos a los 7 grados . Por lo tanto, se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar fuera durante la noche.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la claridad del cielo.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Silleda se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. A las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 9 grados , con una humedad relativa del 81%, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados hacia media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.