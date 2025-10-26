El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo fresca, la sensación térmica mejorará a medida que el día avance, haciendo que las condiciones sean más agradables para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades cotidianas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la ciudad o realizar actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, contribuyendo a un ambiente agradable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo. La noche caerá con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:36. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la velada sea ideal para paseos o encuentros al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el entorno natural y la belleza de la ciudad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Cangas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.