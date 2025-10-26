El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 70% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 34 km/h en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:35, momento en el cual el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso. La combinación de un cielo claro y la temperatura moderada hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya sea realizando actividades deportivas, paseando por el campo o simplemente disfrutando de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.