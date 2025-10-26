El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que permitirá disfrutar de un paseo o una comida al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los parques locales.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:36 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir a cenar o disfrutar de un rato en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.