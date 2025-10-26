El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Tomiño se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 9 grados, pero se espera que vayan aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 45% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, la sensación térmica mejorará a medida que avance la jornada, haciendo que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Tomiño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El amanecer se producirá a las 08:00, y el ocaso será a las 18:36, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de la naturaleza y de las actividades cotidianas. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta como una excelente oportunidad para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.