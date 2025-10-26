El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento sople con mayor intensidad en las horas centrales, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol está programada para las 18:35, momento en el cual el cielo se tornará más fresco, pero aún despejado.

Este clima favorable es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o reuniones familiares. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas con el descenso del sol. En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente soleado y agradable, con condiciones ideales para aprovechar el entorno natural y social de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando durante la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.