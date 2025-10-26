El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Silleda se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. A las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 9 grados , con una humedad relativa del 81%, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados hacia media mañana.

Durante el transcurso del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 10 y 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. La racha máxima de viento podría alcanzar los 30 km/h, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre que puedan verse afectadas por ráfagas de viento.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza, ya que el suelo estará seco y las condiciones serán ideales para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 18:00 horas. La puesta de sol está programada para las 18:33, momento en el cual el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual para los habitantes de Silleda.

En resumen, el tiempo de hoy en Silleda se presenta como una jornada mayormente soleada y templada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una ligera brisa del noreste que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en la atmósfera.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.