El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados a las 4 de la tarde, lo que hará que la tarde sea más cálida y propicia para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de 38 km/h alrededor del mediodía. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, pero se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que el sol se pone, alrededor de las 18:36, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y clara.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el entorno natural que ofrece esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde, pero se mantendrá en un rango agradable durante la mayor parte del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.