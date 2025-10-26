El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día templado y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 90%, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 42% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 10:00 y las 12:00, se prevén rachas más intensas que podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. A medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

El ocaso se producirá a las 18:35, marcando el final de un día que, a pesar de las temperaturas frescas de la mañana, se tornará cálido y agradable en las horas centrales. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables sugiere que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día espléndido, ideal para aprovechar al máximo el tiempo en familia o con amigos.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.