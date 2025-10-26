El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo del día. En la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 8 grados hacia las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas centrales del día, cuando las temperaturas sean más altas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día propicio para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las inclemencias del invierno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día templado y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.