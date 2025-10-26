El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 76% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% hacia las 10 de la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h entre las 10 y las 11 de la mañana. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados a las 3 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 7 de la tarde.

El ocaso se producirá a las 18:36, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada. Las temperaturas nocturnas caerán a 12 grados hacia las 10 de la noche, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.