El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento, lo que contribuirá a un ambiente cómodo y placentero.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Este factor, combinado con el cielo despejado y las temperaturas agradables, hace que hoy sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades que ofrece Redondela.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la zona. En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando durante la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.