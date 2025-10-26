El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor matutino se irá disipando conforme avance el día, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes y visitantes de Pontevedra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 8 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el día sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:00, ofreciendo una hermosa vista del sol saliendo, mientras que el ocaso se espera para las 18:35, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que este día sea perfecto para disfrutar de la belleza natural de Pontevedra, ya sea paseando por sus calles, visitando parques o simplemente relajándose al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Pontevedra se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para actividades al aire libre y un ambiente acogedor que invita a salir y explorar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.