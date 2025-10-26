El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 82% y el 84%, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las rachas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas que, en su punto máximo, alcanzarán los 18 grados en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día, lo que podría ser ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:35. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 10 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al exterior, aprovechando el buen tiempo que se prevé.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.