El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 45% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la tarde se sentirá más cómoda y seca, lo que contribuirá a una sensación de bienestar general.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento ligero será un complemento refrescante a las temperaturas agradables, aunque no se espera que cause molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay expectativas de lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean salir y disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para actividades recreativas.

A medida que el día avance hacia la tarde, el ocaso se producirá a las 18:35, marcando el inicio de una noche tranquila. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, y se espera que al caer la noche, el termómetro se sitúe alrededor de los 9 grados. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea perfecta para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable que invitará a los habitantes a salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y cómodo para actividades al exterior.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día templado y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.