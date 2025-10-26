El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura a las 00:00 horas comenzará en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el horizonte, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 17 grados hacia la tarde. Este ascenso en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 81% y bajará hasta un 56% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda abrigarse un poco en la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Ponte Caldelas realicen actividades al aire libre sin inconvenientes.

El amanecer se producirá a las 07:59 y el ocaso a las 18:35, brindando un tiempo de luz solar adecuado para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos. En resumen, se anticipa un día soleado y fresco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando durante la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

