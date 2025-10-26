El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 72% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Poio pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será constante, pero no se espera que cause inconvenientes significativos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados . Este incremento será más notable en las horas posteriores al mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto. La tarde se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:36, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y temperaturas moderadas hará que la jornada sea placentera, perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para salir y disfrutar de lo que Poio tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 10 grados, mientras que el pico máximo se dará en la tarde, con 18 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.