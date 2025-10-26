El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando durante la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 49% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste a una velocidad de entre 4 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no se espera que cause inconvenientes significativos.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se prevén lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de un paseo o realizar deportes en la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 07:59, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 18:35, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer despejado.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el entorno natural, ya sea para una caminata, un picnic o simplemente para disfrutar de la belleza del paisaje en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.