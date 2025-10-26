El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 45% hacia el final de la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se anticipa precipitación, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la primera parte de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, pero también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La salida del sol está programada para las 08:00, y el ocaso se producirá a las 18:37, lo que significa que los habitantes de Oia podrán disfrutar de aproximadamente 10 horas y 37 minutos de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya sea paseando por la costa, explorando la naturaleza o simplemente disfrutando de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo de hoy en Oia se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento fresco que hará que la experiencia sea aún más placentera.

