El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta un 46% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme se acerque el mediodía. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea muy cómodo para los residentes y visitantes de la zona.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 11:00, cuando se prevé que el viento sople a 37 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en O Rosal, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y agradable.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 18:37, marcando el final de un día soleado y cálido. Las condiciones climáticas de hoy son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, O Rosal disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, A Guarda se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, así que es un buen momento para salir a pasear o disfrutar de la naturaleza.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Tomiño se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.