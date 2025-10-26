El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 8 grados a primera hora, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 44% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 80% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.