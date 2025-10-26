El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 64% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, aumentando a medida que avanza la mañana, alcanzando picos de hasta 38 km/h en la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta la dirección del viento al elegir un lugar para disfrutar del día.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 15 grados y máximas que no superarán los 18 grados. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que O Grove tiene para ofrecer. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:36.

En resumen, el tiempo en O Grove para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Es un momento perfecto para pasear por la costa, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en uno de los hermosos rincones de esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.