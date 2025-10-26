El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 19 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 47% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco fresca, la sensación térmica mejorará conforme avance el día, haciendo que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en el ambiente. Sin embargo, no se anticipan rachas que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan los planes de los habitantes y visitantes de Nigrán. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por los senderos naturales de la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00 horas. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para contemplar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:37, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.