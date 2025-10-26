El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero descenso hasta los 9 grados a las 06:00 horas, pero a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 19 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 78% y bajará hasta un 46% en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que hará que el tiempo se sienta más agradable.

Los momentos más frescos del día se producirán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 8 grados. El ocaso se espera para las 18:36 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Mos disfrutará de un día de clima estable y agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre, con temperaturas que invitan a salir y disfrutar del entorno natural.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.