El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con un cielo que se mantendrá sin nubes significativas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana y subiendo gradualmente hasta alcanzar los 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 48% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que el ambiente se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, ya que el viento puede ser más intenso en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar del entorno natural de Moraña.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:35, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Moraña, con un tiempo que favorecerá el esparcimiento y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.