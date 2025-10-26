El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y cómodo para actividades al exterior.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 89% a las 07:00, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana pueda sentirse algo fresca y húmeda, las condiciones mejorarán con el avance del día, favoreciendo un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. A lo largo de la jornada, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento del norte es característico de la región y contribuirá a mantener el tiempo despejado y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El amanecer se producirá a las 07:59 y el ocaso será a las 18:35, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para aprovechar el día. Con un tiempo tan favorable, Mondariz se convierte en un destino ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la tranquilidad que ofrece esta época del año. Así que, si tienes planes para hoy, no dudes en salir y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.