El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante recordar que la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, llegando a los 10 grados al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas, cuando se alcanzarán los 28 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, pero también es recomendable abrigarse un poco si se planea estar al aire libre durante las horas más ventosas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la zona sin interrupciones.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se caracteriza por un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque. Recuerde llevar una chaqueta ligera para la tarde y disfrutar de este espléndido día otoñal.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Cangas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.