El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 10 grados, mientras que el pico máximo se dará en la tarde, con 18 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, el sol comenzará a descender, con el ocaso previsto para las 18:36. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.