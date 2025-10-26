El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde, pero se mantendrá en un rango agradable durante la mayor parte del día.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con un 76% a las 00:00 horas, pero se espera que disminuya gradualmente, llegando a un 65% hacia el mediodía. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, alrededor de las 4:00 PM.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h a las 11:00 AM. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Meaño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural que rodea la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 11:00 PM. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:36, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día espléndido.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.