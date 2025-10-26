El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta situarse en torno al 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Durante la mañana, la velocidad del viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 18:36. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la puesta de sol, que promete ser espectacular, con un cielo despejado que permitirá apreciar los colores del atardecer.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el buen tiempo y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.