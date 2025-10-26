El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda a lo largo del día. Se prevé que la humedad se sitúe en torno al 57% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando su máximo a las 9 de la mañana y nuevamente a las 10, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo gradualmente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:58, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se dará a las 18:33, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como una jornada ideal para salir y disfrutar del entorno, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una ligera brisa del noreste que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en la atmósfera.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Silleda se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. A las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 9 grados , con una humedad relativa del 81%, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados hacia media mañana.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.