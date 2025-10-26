El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente templado y cómodo.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 76% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 49% en la tarde. Esto indica que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación de humedad será menor en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en zonas costeras. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también brindan una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 18:36 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos tranquilos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el entorno natural de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.